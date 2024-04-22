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Video Yaşam Ağrı’da baharla birlikte canlanan doğa mest etti | Video
Ağrı’da baharla birlikte canlanan doğa mest etti | Video

Ağrı’da baharla birlikte canlanan doğa mest etti | Video

22.04.2024 | 12:16

Ağrı’da havaların ısınmasıyla canlanan ve yeşilin tonlarıyla yeniden hayat bulan doğa, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıkardı.

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Ağrı'da havaların ısınmasıyla beraber yeşilin tonlarına bürünen doğa ortaya eşsiz güzellikte manzaralar çıkarırken, karların erimesiyle coşan şelale ise doğaya yeniden hayat verdi. Yeşillikler arasında akan şelalenin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kendilerini doğaya bırakırken, fotoğraf tutkunları ise bölgeye gelerek anı ölümsüzleştiriyor.

Bölgeye gelen ve amatör fotoğrafçılık yapan Ayşe Yıldız, "Burası oldukça güzel bir şelale. Kar ve yağmur sularıyla besleniyor. Fotoğraf çekip vakit geçirdik. Ağrı küçük bir yer ama birçok doğal güzelliği var. Bu bölgeleri değerlendirir ve temiz tutarsak bizim için daha faydalı olacak " dedi.

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