Ağrı’da baharla birlikte canlanan doğa mest etti | Video
Ağrı’da havaların ısınmasıyla canlanan ve yeşilin tonlarıyla yeniden hayat bulan doğa, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıkardı.
Bölgeye gelen ve amatör fotoğrafçılık yapan Ayşe Yıldız, "Burası oldukça güzel bir şelale. Kar ve yağmur sularıyla besleniyor. Fotoğraf çekip vakit geçirdik. Ağrı küçük bir yer ama birçok doğal güzelliği var. Bu bölgeleri değerlendirir ve temiz tutarsak bizim için daha faydalı olacak " dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
08:21
Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesinin son durumu böyle görüntülendi | Video 22.04.2024 | 12:57
05:11
04:27
02:28
Maltepe'de taksici ile yolcu arasında kavga | Video 22.04.2024 | 12:58
01:39
03:14
Evi soyarken suçüstü yakalandı, adliyeye girerken sigara istedi | Video 22.04.2024 | 12:57
01:29
Küçükçekmece'de motosikletliler, sürücüye saldırdı | Video 22.04.2024 | 12:59
01:23
Samsun'da 27 bin 412 adet sentetik ecza ve 100 sikke ele geçirildi | Video 22.04.2024 | 12:29
06:12
Ağrı’da baharla birlikte canlanan doğa mest etti | Video 22.04.2024 | 12:16
00:41
00:32
Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklama | Video 22.04.2024 | 12:24
01:29
Küçükçekmece'de motosikletliler, sürücüye saldırdı: O anlar kamerada | Video 22.04.2024 | 12:05
01:59
Sarıyer'de minibüs taksiye çarptı: 5 yaralı | Video 22.04.2024 | 11:49
02:28
Maltepe'de taksici ile yolcu arasındaki kavga kamerada | Video 22.04.2024 | 11:40
00:43
Dedektör köpeği Daxo zehir tacirlerine geçit vermiyor | Video 22.04.2024 | 11:11
04:30
00:34
00:46
Dakikalarca drift atmıştı, polisten kaçamadı | Video 22.04.2024 | 11:11