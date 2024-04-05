Video Yaşam Ağrı'da sokak satıcılarına, düzensiz göçmenlere ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon | VİDEOHABER
Ağrı'da sokak satıcılarına, düzensiz göçmenlere ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon | VİDEOHABER

Ağrı'da sokak satıcılarına, düzensiz göçmenlere ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon | VİDEOHABER

05.04.2024 | 18:19

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına, düzensiz göçmenlere ve uyuşturucuya karşı amansız mücadeleyi sürdürüyor.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 15 Aralık 2023 tarihinden itibaren Ağrı ve Patnos Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen sokak satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında 7 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şahıs ise firar etti ve yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Operasyonlarda 8 gram metamfetamin, 25,33 gram esrar, 4 adet sentetik ecza, 2 kök kenevir, 5 adet cam aparat ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

4 Nisan 2024 tarihinde yapılan uygulamada 08 ABL 521 plakalı araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan incelemede bagajda saklanmış 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. 5 Nisan 2024 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzurum'a uyuşturucu getireceği değerlendirilen bir araca dur ikazına uymayınca kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sonucunda Eleşkirt ilçesinde S.T. ve A.K. isimli şahıslar ve araç yakalandı. Araçta yapılan aramada 4 parça halinde toplam 108 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar hakkında TCK 188'den işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve düzensiz göçmenle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek.

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