Video Yaşam 'Ahır' süsüyle silah imalatı | Video
'Ahır' süsüyle silah imalatı | Video

'Ahır' süsüyle silah imalatı | Video

11.01.2022 | 11:43

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah imalatı ve satışı yapan bir çeteye operasyon düzenledi.

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Operasyonda 5'i kuru sıkı 57 ruhsatsız silah, 40 tabanca sürgüsü, 39 tabanca gövdesi, 11 namlu, yasa dışı silah imalatında kullanılan çok sayıda silah parçası ve yasa dışı silah imalatında kullanılan lazer makinesi ele geçirildi. Çete üyelerinin iki silah atölyesine dikkat çekmemek ve polislere yakalanmamak için "Ahır" süsü verdikleri ortaya çıktı. İki adreste silahlar samanların arasına saklanmış halde bulundu.

"Yasa Dışı Silah Ticareti" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bağcılar, Esenler, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Eyüp Sultan İlçeleri'nde yasa dışı silah imalatı yapılan adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Atölye olarak kullanılan söz konusu adreslerde yasa dışı silah imalatı ve satışı yapan organize bir çete çökertildi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 5'i kuru sıkı 57 ruhsatsız silah, 252 mermi, 60 şarjör, 4 av tüfeği, uzun namlulu tüfek, 40 tabanca sürgüsü, 39 tabanca gövdesi, 11 namlu, yasa dışı silah imalatında kullanılan çok sayıda silah parçası ve yasa dışı silah imalatında kullanılan lazer makinesi ele geçirildi. Yasa dışı silah atölyeleri mühürlendi. Çete üyelerinin iki silah atölyesine dikkat çekmemek ve polislere yakalanmamak için "Ahır" süsü verdikleri ortaya çıktı. İki adreste silahlar samanların arasına saklanmış halde bulundu. "Silah İmalatı Ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 9 şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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