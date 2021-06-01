Video Yaşam AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto | Video

AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto | Video

AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto | Video
01.06.2021 | 15:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başakşehir’de “kimyasal atık” paniği | Video 02:12
Başakşehir’de “kimyasal atık” paniği | Video 01.06.2021 | 15:40
Kayseri'de dilencinin sakladığı paralar bebek bezinden çıktı 00:45
Kayseri'de dilencinin sakladığı paralar bebek bezinden çıktı 01.06.2021 | 13:42
Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga. İşte ilk görüntüler | Video 01:32
Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga. İşte ilk görüntüler | Video 01.06.2021 | 15:21
Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga | Video 03:11
Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga | Video 01.06.2021 | 15:19
AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto | Video 02:29
AK Parti'li gençlerden İBB'ye 'baklavalı' protesto | Video 01.06.2021 | 15:07
Dolandırıcıların yöntemi yine aynı. 1 milyon lira vurgun yaptılar | Video 01:25
Dolandırıcıların yöntemi yine aynı. 1 milyon lira vurgun yaptılar | Video 01.06.2021 | 14:53
Nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada: 2 gözaltı | Video 00:51
Nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada: 2 gözaltı | Video 01.06.2021 | 14:21
Masumlar Apartmanı 36. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 01:06
Masumlar Apartmanı 36. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 01.06.2021 | 14:03
Şehri birbirine katan manda ekipler tarafından yakalandı | Video 04:34
Şehri birbirine katan manda ekipler tarafından yakalandı | Video 01.06.2021 | 12:41
İstanbul'da çakarlı araçlara denetim 04:10
İstanbul'da çakarlı araçlara denetim 01.06.2021 | 12:00
Hasan Basri Yalçın | CHP’li seçmenin çaresizliği 04:18
Hasan Basri Yalçın | CHP’li seçmenin çaresizliği 01.06.2021 | 13:05
Müge Anlı'da esrarengiz olay! Şok ses kaydının detayları... Kayseri'deki kayıp çifte ne oldu? 05:34
Müge Anlı'da esrarengiz olay! Şok ses kaydının detayları... Kayseri'deki kayıp çifte ne oldu? 01.06.2021 | 13:02
Otomobil 8 aylık hamile kadına böyle çarptı | Video 01:22
Otomobil 8 aylık hamile kadına böyle çarptı | Video 01.06.2021 | 12:10
Arkadaşını direğe bağladı, parayla tokat attırıp kafasında yumurta kırdırttı | Video 04:28
Arkadaşını direğe bağladı, parayla tokat attırıp kafasında yumurta kırdırttı | Video 01.06.2021 | 11:40
Alanya açıklarında hortum paniği | Video 01:28
Alanya açıklarında hortum paniği | Video 01.06.2021 | 11:18
Diyarbakır'da akıl almaz olay. Yolda yürüyen genç kıza darp iddiası | Video 03:45
Diyarbakır'da akıl almaz olay. Yolda yürüyen genç kıza darp iddiası | Video 01.06.2021 | 10:34
Maltepe’de makas terörü kamerada | Video 00:36
Maltepe’de makas terörü kamerada | Video 01.06.2021 | 10:40
Çekmeköy’de otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada | Video 00:13
Çekmeköy’de otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada | Video 01.06.2021 | 10:34
Müge Anlı 1 Haziran 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da şok Fatma Öz cinayeti gelişmesi: Tek başına mı öldürdü? 19:00
Müge Anlı 1 Haziran 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da şok Fatma Öz cinayeti gelişmesi: Tek başına mı öldürdü? 01.06.2021 | 10:32
Alişan'ın, kızı Eliz ve oğlu Burak ile eğlenceli anları | Video 00:16
Alişan'ın, kızı Eliz ve oğlu Burak ile eğlenceli anları | Video 01.06.2021 | 10:14

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, kilosu 392 liradan baklava aldığı iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesini, Saraçhane’de bulunan İBB binası önünde vatandaşlara baklava dağıtarak protesto etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) baklavanın kilosuna 392 lira verdiği iddiaları üzerine Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı. Gençlik Kolları üyeleri burada kurdukları stantta vatandaşlara baklava dağıttıktan sonra İBB'nin bahçesine giderek güvenlik görevlilerine baklava ikramında bulunmak istedi. İBB görevlileri ise baklava ikramını geri çevirdi.

Baklava dağıtımı sonrası açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında toplandık. Tabii burada toplanma nedenimiz hem medyamızda hem de meclis toplantılarımızda çokça geçtiği üzere kilosu 392 TL' ye baklava alınmış. Biz İstanbul'da aradık taradık 392 TL'ye bir baklava bulamadık. Tabii kilosu 392 TL olmasa da baklava dağıtalım istedik. Burada bir israf olduğunu düşünüyoruz. Gençler olarak da bu israfın karşısındayız. Seçimden önce israf var israfı bitireceğiz diyenlerin hatta bundan ötürü dikey bahçeleri sökenlerin 392 TL'ye baklava almasını da milletin takdirine bırakıyoruz. Herkese de afiyet olsun diyoruz" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA