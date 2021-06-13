Akaryakıt istasyonundaki köpek, yıkama zamanını kaçırmıyor | Video

İzmir'deki bir akaryakıt istasyonunun çalışanları tarafından sahiplenilen ve oto yıkama bölümündeki fırçaların arasına girip yıkanmasıyla dikkat çeken 'Linda' isimli köpek, sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle igil görüyor. Akaryakıt istasyonunun sahibi Melis Foçalı (28), "Her yıkamada, hiç sekmeden buraya geliyor, makineye giriyor, hiçbirini kaçırmıyor" dedi.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda işletmenin sahibi ve personeli tarafından bakımı üstlenen 'Linda' isimli 8 yaşındaki köpek, istasyonun otomatik oto yıkama bölümündeki dev fırçalarda serinleyip temizlendiği görüntülerle ilgi görüyor. 'Linda', yaz aylarının gelmesiyle birlikte, yeniden yıkama bölümünün önünde daha fazla vakit geçirmeye, bir aracın gelip yıkama işlemine girmesini beklemeye başladı. Akaryakıt istasyonunun sahibi olan Melis Foçalı, 'Linda'nın yaklaşık 8 yıldır kendileriyle beraber olduğunu ifade ederek, "Buraya geldiğinde çok küçüktü. Bütün bakımlarını biz karşılıyoruz. Biz mama verdikçe o da burayı sahiplendi. Bütün aşılarını yaptırıyoruz. Burada bizimle birlikte yaşıyor, kalıyor. Geldiği andan beri yıkama makinesine serinlemek için giriyor. Normalde tüyleri çok kabarık ve büyük. Biz yeni traş ettirdiğimiz için çok belli olmuyor. Bunu yapmayı kendisi keşfetti, biz de sonradan fark ettik. Bir köpekten çok da beklenmedik bir durum. Müşteriler de bu durumu şaşkınlıkla karşılıyorlar. Her yıkamada, hiç sekmeden buraya geliyor, makinaya giriyor, hiçbirini kaçırmıyor. Müşteriler de onu görünce hemen video ve fotoğraf çekiyorlar" dedi.