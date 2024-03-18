Aksaray jandarmadan uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama | Video
Aksaray’da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli uyuşturucu madde tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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