Video Yaşam Aksaray jandarmadan uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama | Video
Aksaray jandarmadan uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama | Video

Aksaray jandarmadan uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama | Video

18.03.2024 | 13:24

Aksaray’da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evine gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli uyuşturucu madde tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, kimliği ve ikamet adresi tespit edilen şüpheliyi takibe aldı. 3 gün boyunca yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda şüpheli Ö.H.Ç. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 130 gram sentetik cannabinoid/bonzai, 454 adet uyuşturucu hap, 184 adet extacy hap, 250 ml amfetamin asetonu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 1 adet bıçak (kama) ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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