Video Yaşam Aksaray’da ‘Çınarlara Vefa’ gecesi düzenledi | Video
Aksaray’da ‘Çınarlara Vefa’ gecesi düzenledi | Video

Aksaray’da ‘Çınarlara Vefa’ gecesi düzenledi | Video

15.12.2021 | 16:05

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Aksaray Valiliği tarafından organize edilen ‘Çınarlara Vefa’ gecesinde yarım asrı devirmiş esnaf ve sanatkârlar hünerlerini kültür merkezinde sergiledi.

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Sergiye Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ve daire müdürleri katılım sağladı.

Protokol üyeleri el sanatları stantlarını gezip, sanatkârların kısa filmini izledi. Programda 7 sanatkar ödüllendirildi ve projenin devam edeceği ifade edildi.

'TARİHİ MİSYONU VE GENETİK YAPISI HİÇ BOZULMAMIŞ'

Etkinlikte konuşan Vali Aydoğdu, kentin tarihi misyonu ve genetik yapısının bozulmadığını söyledi.

Aydoğdu, "Aksaray'da sivil toplum örgütü başkanlarımızla birlikte meslekte yarım asrını doldurmuş sanatkârlarımızla bir araya geldik. Aksaray, genci, esnafı ve yöneticileri ile birlikte gerçekten çok kadim bir kültürü taşıyan, aynı zamanda vefayı hayatı ile insanlara gösteren bir şehirdir. Bugün burada bir başlangıç yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Vali Aydoğdu; "Kısa filmlerde gördüğünüz gibi birçok çınarımız var. Bu çınarları ayda bir kez buraya getireceğiz. Arkadaşlarımızla bu çınarların işlerinin daha ileriye taşınması için, elimizden gelen tüm gayret ve çabayı göstereceğiz. Çınarlarımızla birlikte tarihi sürecimizi burada görerek yaşayacağız" dedi.

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