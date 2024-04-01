Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 2 ölü | Video
Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan alacak verecek kavgasında anne ve oğlu evde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.
"YAKINLARI EVDE ÖLÜ OLARAK BULDU"
Öğlen saatlerinde yakınları telefonla Aysel Öztürk'e ulaşamayınca evin kapısını açıp içeriye girdi. Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk'ü evde hareketsiz şekilde kanlar içerisinde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri anne ve oğlun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından anne ve oğlun cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
"ÖLDÜRÜP KARAKOLA TESLİM OLDU"
A.D.'nin korkunç cinayeti işlemesinin ardından Şehit Hasan Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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