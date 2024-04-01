Video Yaşam Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 2 ölü | Video
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 2 ölü | Video

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 2 ölü | Video

01.04.2024 | 15:59

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan alacak verecek kavgasında anne ve oğlu evde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Yeni Mahalle 78. sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Öztürk sabah saatlerinde annesi Aysel Öztürk'ün kaldığı eve geldi. İddiaya göre Emre Öztürk'ün peşinde eve gelen A.D. ile anne ve oğul arasında alacak verecek konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. anne ve oğlunu bıçaklayıp öldürdükten sonra evden ayrıldı.

"YAKINLARI EVDE ÖLÜ OLARAK BULDU"
Öğlen saatlerinde yakınları telefonla Aysel Öztürk'e ulaşamayınca evin kapısını açıp içeriye girdi. Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk'ü evde hareketsiz şekilde kanlar içerisinde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri anne ve oğlun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından anne ve oğlun cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"ÖLDÜRÜP KARAKOLA TESLİM OLDU"
A.D.'nin korkunç cinayeti işlemesinin ardından Şehit Hasan Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 2 ölü | Video 02:24
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 2 ölü | Video 01.04.2024 | 15:59
Başakşehir’de feci kaza: 1 ölü | Video 00:52
Başakşehir’de feci kaza: 1 ölü | Video 01.04.2024 | 14:15
Kontrolden çıkan temizlik malzemesi yüklü tır devrildi | Video 01:20
Kontrolden çıkan temizlik malzemesi yüklü tır devrildi | Video 01.04.2024 | 14:14
Diyarbakır’da yasak aşk cinayeti! Eşini ve sevgilisini öldürdü | Video 01:20
Diyarbakır’da yasak aşk cinayeti! Eşini ve sevgilisini öldürdü | Video 01.04.2024 | 14:07
Yalova’da sahte kimlikle tarla satmaya çalışan dolandırıcı tutuklandı | Video 00:38
Yalova’da sahte kimlikle tarla satmaya çalışan dolandırıcı tutuklandı | Video 01.04.2024 | 13:56
Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı | Video 00:36
Kızıltepe'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı | Video 01.04.2024 | 13:56
Kamyonet yol ortasında alev alev böyle yandı | Video 04:31
Kamyonet yol ortasında alev alev böyle yandı | Video 01.04.2024 | 12:59
Kadıköy’de alt geçite çarpan kamyonet yan yattı | Video 03:15
Kadıköy’de alt geçite çarpan kamyonet yan yattı | Video 01.04.2024 | 12:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Nisan 2024 Pazartesi atv izle! | Video 04:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Nisan 2024 Pazartesi atv izle! | Video 01.04.2024 | 11:42
Arnavutköy’de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:56
Arnavutköy’de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.04.2024 | 11:35
Kesilecek denilen parmakları ozon tedavisi ile kurtarıldı | Video 07:58
Kesilecek denilen parmakları ozon tedavisi ile kurtarıldı | Video 01.04.2024 | 11:05
Pendik’te yol ortasında bıçakla tehdit savuran minibüs şoförü yakalandı | Video 00:39
Pendik’te yol ortasında bıçakla tehdit savuran minibüs şoförü yakalandı | Video 01.04.2024 | 10:51
Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi | Video 03:10
Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi | Video 01.04.2024 | 10:36
Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 14 gözaltı | Video 03:49
Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 14 gözaltı | Video 01.04.2024 | 09:58
Yangında mahsur kalan babası için attığı çığlıklar yürek dağladı | Video 02:23
Yangında mahsur kalan babası için attığı çığlıklar yürek dağladı | Video 01.04.2024 | 09:32
Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele | Video 02:05
Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele | Video 01.04.2024 | 08:54
Trafikte bıçaklı kavga kamerada | Video 00:23
Trafikte bıçaklı kavga kamerada | Video 31.03.2024 | 17:58
Minibüste fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 03:32
Minibüste fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 31.03.2024 | 16:15
Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası: 14 kişi yaralandı | Video 00:33
Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası: 14 kişi yaralandı | Video 31.03.2024 | 16:38
Yayla’dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Nohut Pilaki, Tavuk Kapama, Çoban Salata 00:51
Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Nohut Pilaki, Tavuk Kapama, Çoban Salata 31.03.2024 | 16:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA