Video Yaşam Alanya’da bir hortum daha görüldü: Denizde oluşan hortum kamerada | Video
Alanya’da bir hortum daha görüldü: Denizde oluşan hortum kamerada | Video

Alanya’da bir hortum daha görüldü: Denizde oluşan hortum kamerada | Video

08.03.2024 | 16:47

Alanya’da yağışlı hava etkili olurken, denizin bazı noktalarında hortum oluşmaya devam etti. Alanya açıklarında saat 15.00 sıralarında meydana gelen hortum sahilin farklı noktalarından gözle görüldü. Halk Plajında bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla hortum kaydedilen hortum dakikalar sonra kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu. Oluşan hortum bir dron kamerasıyla da görüntülendi.

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Öte yandan denizde kıyıya yakın bir yerde oluşabilecek olumsuzluğa karşı Sahil Güvenlik Botunun tedbir amaçlı yer aldığı görüldü.

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