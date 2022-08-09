Video Yaşam Alkışlar Veteriner Soner’e! Toprağı tırnaklarıyla kazıyarak 7 yavru köpeği kurtardı | Video
Alkışlar Veteriner Soner’e! Toprağı tırnaklarıyla kazıyarak 7 yavru köpeği kurtardı | Video

Alkışlar Veteriner Soner’e! Toprağı tırnaklarıyla kazıyarak 7 yavru köpeği kurtardı | Video

09.08.2022 | 14:07

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Kayseri’nin Develi İlçesinde bir ağacın altındaki oyuğa yuva yapan anne ve köpek ve 8 yavrusu, göçük sonucu toprak altında kaldı. Vücudunun yarısı toprağa gömülü kalan köpeği fark eden bir veteriner hekim, anne köpek ve 8 yavrusunu göçük altından çıkardı. Toprağı adeta tırnaklarıyla kazıyarak 8 yavrudan 7’sini canlı kurtarmayı başaran veterinere sosyal medyada teşekkür yağdı.

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Develi İlçesindeki bir çiftlikte veteriner hekimlik yapan Soner Büyümez, bir köpeğin inleme sesini duydu. Yol kenarına baktığı sırada köpeğin vücudunun yarısının toprak altında olduğunu gören Veteriner Soner Büyümez, bir kürekle anne köpeği kurtarmak için çalışmaya başladı.

45 dakikada köpeği kurtaran Büyümez, daha sonra toprağın altından gelen sesler üzerine yeniden kazmaya başladı. Yuvanın iç kısımlarında da yavru köpeklerin olduğunu fark eden Soner Büyümez, yavruları kurtarmak için yoğun çaba serf etti.

TOPRAĞI ELLERİYLE KAZDI

Kurtarma çalışması sırasında yavru köpeklere zarar vermemek için toprağı eliyle kazmaya başlayan Veteriner hekim Soner Büyümez, bir süre sonra ilk yavruya ulaştı. Yavrunun yaşadığını gören Büyümez, daha sonra ikinci, üçüncü derken tüm yavrulara ulaştı. 8 yavruyu toprak altından çıkaran Soner Büyümez'in o anlarda yavrulara "Gel kuzum gel" diyerek hitap etmesi ise yürekleri ısıtan detay oldu.

ANNE VE 7 YAVRUSUN CANLI ÇIKARDI

Göçen toprağın altında kalan anne köpek ile 7 yavrusunu canlı olarak çıkarmayı başaran Veteriner Soner Büyümez, bir yavrunun ise ölüsünü buldu. Yavru köpeklerin canlı olarak çıktığı andaki sevinci arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen Soner Büyümez, son yavru köpeği ise toprak altında ölü olarak çıkardı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir can kurtarmak için yoğun çaba sarf eden Kayseri Develi'de özel bir çiftlikte veteriner sağlık teknisyeni olarak çalışan meslektaşımız Soner Büyümez'e teşekkür ediyorum" dedi.

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