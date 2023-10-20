Alkollü sürücü hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı! 2 polis ağır yaralı | Video
İstanbul Anadolu Yakası'nda polisin "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonu Kurtköy’den Ataşehir’e kadar birçok araca çarparak ilerledi. Kamyon, ekiplerce yakalanırken birçok araç hasar gördü, kamyon şoförünün yaşattığı faciada 2 polis ağır yaralanırken, birçok vatandaş da hafif şekilde yaralandı.
"ARAÇ ÇOK HIZLIYDI GÖREMEDİK"
Kamyonun çarptığı ticari taksinin şoförü Serkan A, "Aracımız seyir halindeyken yolcu da vardı. Hafriyat kamyonu aracımıza çarptı. Yaralımız var. Araç çok hızlıydı göremedik" dedi.
Yol çalışması yapan belediye işçisi, "Biz çalışma esnasında iki aracın arasından geçti. İki araca da vurdu gitti. Çok hızlıydı" dedi.
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