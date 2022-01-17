Alkollü sürücünün makas atmak isterken çarptığı kurye metrelerce havaya fırladı | Video
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Denizli'de alkollü olduğu iddia edilen ve trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün lüks aracıyla çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan kuryenin öldüğü kaza anbean kameraya yansıdı.