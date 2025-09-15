Video Yaşam Altınova Belediyesi'nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video
Altınova Belediyesi'nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video

15.09.2025 | 15:58

Yalova'da, Altınova Belediye Başkanlığına ait makam aracının başka bir otomobille çarpıştığı maddi hasarlı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde, Kocaeli istikametinde seyreden Ali Aygün idaresindeki 77 ADN 435 plakalı otomobil dönüş yaptığı sırada başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobilin Altınova Belediye Başkanlığına ait makam aracı olduğu öğrenildi. Pazar günü akşamında yaşanan kaza sonrası Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı.

BELEDİYEDEN KAZA AÇIKLAMASI
Altınova Belediyesi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dün akşam saat 20.00'de meydana gelen hafif maddi hasarlı trafik kazasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Çiftlikköy'de ikamet eden belediyemiz şoförü, ertesi gün için araca benzin almak üzere evinden çıktıktan yaklaşık 600 metre sonra, ilk kez trafiğe çıkan bir kadın sürücünün belediye aracımıza çarpması sonucu hafif hasarlı bir trafik kazası yaşanmıştır. Kazanın oluşumunda şoförümüzün herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Olayda yaralanma ya da hastaneye intikal edecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Olay yerine giderek taraflara geçmiş olsun dileklerimi ilettikten sonra ayrıldım. Buna rağmen, kaza üzerinden kamuoyunu yanıltmaya ve kurumumuzu yıpratmaya yönelik asılsız ve gerçek dışı iddialar ortaya atılmaktadır. Bahse konu haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta, algı çalışması niteliği taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

