Amasra’da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video
Bartın’ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrarken ilçe girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi mekanlarla birlikte hediyelik eşyaların satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısı da yoğunluğun en üst noktaya çıktığı alanlar arasında yer aldı.
Yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçe merkezi girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İlçe merkezinde yer alan otoparklarda araç park edecek alan kalmayınca sürücüler alternatif otopark alanlarına yönlendirildi.
İlçe genelinde emniyet tedbirleri artırılırken Amasra'daki yoğunluğun bayram tatilinin son günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor
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