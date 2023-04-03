Amasya'da 10 ton saman kül oldu | Video 03.04.2023 | 15:35 Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Arucak Köyünde meydana gelen yangında yaklaşık 10 ton saman yanarak kül oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Arucak köyünde Metin Yılmaz'a ait samanlıkta nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.

3 araç ve 6 personel ile yangına müdahale eden Belediye İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

Çevre yapılara sıçramadan söndürülen ve köpük ile soğutma yapılan yangın da yaklaşık 10 ton saman ile samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.