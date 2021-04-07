Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere gençlerden kalpleri ısıtan sürprizi kamerada

Amasya'da bir grup genç, 'Polis Haftası' nedeniyle kavga ihbarında bulunarak, mahalleye çağırdıkları polislere pasta kesip sürpriz yaptı.

Amasya'da, Savadiye Mahallesi Muhtar Azası Ramazan Asarkaya ile bir grup genç, 155'i arayıp mahallelerinde kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Grup, olay yerine gelen polis ekiplerini pastayla karşılayıp sürpriz yaptı. Polisler kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra gençlere teşekkür etti.Muhtar azası Ramazan Asarkaya, 155'i arayarak mahallemizde kavga olduğu yönünde ihbarda bulunduk. Sağ olsunlar 2 dakika içerisinde geldiler. Biz de onların bu yorgunluklarını almak ve polis haftalarını kutlamak için bir sürpriz yaptık" dedi.