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Anadolu'da yaşamış ilk kavme ait olduğu rivayet edilen tapınak dikkat çekiyor | Video

Anadolu'da yaşamış ilk kavme ait olduğu rivayet edilen tapınak dikkat çekiyor | Video

21.04.2023 | 12:10

Anadolu'da yaşayan ilk kavmine ait olduğu söylenen tapınak, birçok rivayete konu olurken turizme kazandırılmayı bekliyor.

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Tokat'tın Niksar ilçesine yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta Efkerit vadisinde, dağın yamacında oyularak yapılan tapınak dikkat çekiyor. Anadolu'nun ilk kavimlerinden olan Luvi kavmine ait olduğu söylenen tapınak halk arasında birçok rivayete konu oluyor. Yamaçtaki ilginç ilkel yapının, Danişmentli devleti tarafından cephanelik ve Hristiyan din adamları tarafından tapınak olarak kullanıldığı ileri sürülüyor. Bölge halkı yapının halkı tarafından turizme kazandırılması bekleniyor.

Dağ yamacında bulunan yapı hakkında birçok rivayetin bulunduğunu belirten Sedat Öztürk, "Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Efkerit vadisindeyiz. Burada Anadolu'nun ilk kavmi olan luvilere ait olduğu düşünülen bir tapınak var. Dağın yamacına oyulmuş çok enteresan bir yapı gibi duruyor. Bu tapınak hakkında Çeşitli rivayetler var, bu rivayetlerden bir tanesi luvi kavminin nuh tufanından kaçmak ve korunmak amaçlı yaptırdığı söyleniyor. Diğer bir rivayete göreyse Danışmentli hükümdarın burayı silah deposu olarak kullandığı söyleniyor. Başka bir rivayete göreyse Hristiyan din adamlarının burada inzivaya çekildiği iddia ediliyor. Halkın bu bölgeye turizm açısından bakış açısı var. Turizme kazandırılmasını istiyorlar "dedi.

"NUH TUFANINDAN KAÇAN BİR KAVMİN ORAYA SIĞINDI SÖYLENİYOR"
Serenli kasabası Beyazıt Mahallesi muhtarı Salih karabacak vadinin turizm için uygun olduğunu belirterek, "Efkerit vadisi çok eksiye dayanan, gelmeye ve görmeye değer bir yer. Turizme kazandırılmasını arzu ediyoruz. Vadide bir tapınak var, nuh tufanından kaçan bir kavmin oraya sığındı söyleniyor. Tapınağın turizme elverişli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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