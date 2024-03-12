Ankara feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti | Video
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yoldan çıkan transmikser park halindeki 7 araca çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:51
Bursa’da fuhuş çetesine şafak vakti operasyon: 19 tutuklama | Video 12.03.2024 | 10:57
01:58
00:49
02:38
İstanbul ve Tekirdağ’da 755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 12.03.2024 | 10:40
01:30
00:40
Bağcılar'da uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar | Video 12.03.2024 | 10:43
01:09
Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi | Video 12.03.2024 | 10:32
02:14
Tır şoförü genç, kız istemeye tırıyla gitti | Video 12.03.2024 | 10:30
01:00
Rastgele zile bastılar! Kapı açılınca soyguna başladılar | Video 12.03.2024 | 10:40
00:38
Ankara feci kaza! Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti | Video 12.03.2024 | 10:30
01:39
Rehabilitasyon servisi takla attı: 4’ü çocuk, 9 yaralı | Video 12.03.2024 | 10:08
00:38
Ankara feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti | Video 12.03.2024 | 09:49
01:59
02:38
02:19
02:05
Kayseri'de, 3 katlı binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 12.03.2024 | 08:44
01:32
6 ilde düzenlenen operasyonda 6 organize suç örgütü çökertildi | Video 12.03.2024 | 08:37
02:32
"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, polise çarparak kaçtı | Video 12.03.2024 | 06:09
04:59
02:41
Küçük Ömer'in İstiklal Marşı coşkusu | Video 12.03.2024 | 06:08