Video Yaşam Ankara'da Bilim Kurulu Üyesi'nden kurban pazarlarında flaş 'koronavirüs' uyarısı | Video

Ankara'da Bilim Kurulu Üyesi'nden kurban pazarlarında flaş 'koronavirüs' uyarısı | Video

Ankara'da Bilim Kurulu Üyesi'nden kurban pazarlarında flaş 'koronavirüs' uyarısı | Video
14.07.2020 | 11:41

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Tarım ve Orman Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, Ankara'da kurban pazarında, salgına karşı alınması gereken tedbirleri anlattı, vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

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Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, Mamak ilçesinde bulunan Ortaköy Kurban Pazarı'nı gezdi. Prof. Dr. Ayaz, henüz yeni kurulan pazarda Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurullarının belirlediği tedbirler konusunda vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Ayaz, besiciler ile kurbanlık almak için pazarı ziyaret eden vatandaşlardan, özellikle maske ve sosyal mesafe konusuna dikkat etmelerini, el hijyenine özel hassasiyet göstermelerini istedi. Prof. Dr. Ayaz, pazarlık yaparken temastan kaçınılmasını, tokalaşma yerine mesafeye dikkat ederek sopa kullanılmasını önerdi.


SOPALI PAZARLIK
Prof. Dr. Ayaz'ın uyarılarını dikkate alan vatandaşların kurallara uymaya çalıştığı görüldü. Maske takıp, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat eden besicilerin, pazarlık yaparken de 1 metrelik sopa kullandığı görüldü. Prof. Dr. Ayaz, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk oluşması muhtemel alanlardan olan kurban pazarlarının salgın açısından riskli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ayaz, bu yüzden pazarlarda giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması gerektiğini, hayvanların nakil belgesi, sağlık raporlarının mutlaka olması ve kulak küpe numaralarına göre sisteme kayıtlı olmaları gerektiğini kaydetti.


'PAZARDA 8 METREKAREYE 1 KİŞİ'
Prof. Dr. Ayaz, bu yıl 3,5 milyon hayvanın kesileceğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Bu hayvanların hareketliliği çok yoğun olacak bu dönemde, bu yüzden hayvan pazarlarında salgın tedbirleri çok önemli. Hayvanların içinde bulunduğu çadırlar arasında en az 2 metre mesafe kuralı var. Kurban pazarında bulunan besiciler ve müşterilerin ateşleri sık sık ölçülecek. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar içeri alınmayacak. Girişlerde el dezenfektanı uygulaması olacak. Sık sık maske kontrolü yapılacak, hayvan satıcılarının ve ziyaretçilerin maske kullanımı çok önemli. İçeride sosyal temasın önlenmesi ve korunması için pazarlıkta tokalaşma usulü uygulanmayacak. İçeride 8 metre kareye bir kişi düşecek şekilde insan sayısı belirlenecek. Giriş çıkışlar kontrollü olduğu için içerideki toplam hayvan satış yerinin metrekaresi hesaplanarak içerideki insan sayısı belirlenecek. Çıkışlar olana kadar bir süre girecekler bekletilecek."


'KURBAN ALIMLARI SON GÜNE BIRAKILMAMALI'
Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, kurban pazarına alınacak hayvan sayısında bir sınır olmadığını bu nedenle pazarların yeterince yoğun olacağını kaydederek, "Vatandaşların mutlaka bireysel olarak gelmelerini öneriyoruz, ailecek gelmesinler, kalabalık olmasın, bu çok önemli. Risk grubunda olan vatandaşların kurban pazarlarına kendileri değil yakınlarının gelmesi lazım. İsterlerse market ya da kasaplardan online kanallardan da alabilirler. O zaman da kurbanlıkları soğuk zincir altından verilecektir. Kurban kesimleri bayramın birinci günü yoğunlaşıyor, satışlar ise son güne kalıyor. Yoğunluğun azalması için bayrama kalan süre içinde günlere yayarak alım işleminin yapılması önemlidir. Son güne bırakılmamalı. Bu yıl kesimler kural gereği randevu usulü yapılacak. Bu nedenle bayramın birinci günü değil diğer günlere de yayılacağını öngörüyoruz" dedi.

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