Ankara'da çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi | Video
ANKARA'da yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri araç parçalarını piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi.
Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 adet lükb marka otomobil, 188 adet farklı markalarda araç motoru, 84 adet araç farı, 50 adet araç airbag, 31 adet araç göstergesi ve 11 adet araç şanzımanı ele geçirdi.
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