Ankara'da çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi | Video 27.01.2024 | 08:44 ANKARA'da yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri araç parçalarını piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda; yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya süren 5 kişinin kimliğini saptadı. Tespit edilen kişilere yönelik, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Mamak ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 adet lükb marka otomobil, 188 adet farklı markalarda araç motoru, 84 adet araç farı, 50 adet araç airbag, 31 adet araç göstergesi ve 11 adet araç şanzımanı ele geçirdi.