Ankara'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 10 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı terörist savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüpheliler, sorguları sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.