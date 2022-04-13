Ankara’da freni patlayan dolmuşun kaza anı kamerada | Video

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Ankara’da yokuşta freni patlayan dolmuş kontrolden çıkarak önce yol üzerindeki ATM’lere ardından park halindeki araca çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
"DOLMUŞTA DA YOLCU YOKMUŞ"
Fevzi Takinbaş, "Arkadaş, yukarıdan aşağı inerken frenleri şişiyor. Duramayınca ATM'lere çarpıp bahçeye giriyor. Park halinde duran servis aracına çarparak durabiliyor. Şoför arkadaş hastaneye kaldırılmış. Sabah olduğu için dolmuşta da yolcu yokmuş. İlerleyen saatlerde olsaydı ATM'nin önünde bir kalabalık oluyor, daha büyük bir facia yaşanabilirdi" ifadelerine yer verdi.
"SABAHLEYİN GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"
Sabah büyük bir gürültü ile uyandıklarını, dışarı baktıklarında kendi aracına bir dolmuşun çarptığını gördüğünü kaydeden bir vatandaş, "Sabahleyin gürültüyle uyandık. Dolmuş yokuştan inerken freni patlamış herhalde. ATM'lere çarptıktan sonra park halinde duran benim servis aracıma çarparak durmuş. Aşağıda da evler var. Eğer benim aracım olmasaydı aşağı uçup evden içeri de girebilirdi" diye konuştu.