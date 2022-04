Ankara’da freni patlayan dolmuşun kaza anı kamerada | Video

Ankara’da yokuşta freni patlayan dolmuş kontrolden çıkarak önce yol üzerindeki ATM’lere ardından park halindeki araca çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. kontrolündeki 06 J 1420 plakalı dolmuş, freninin patlaması sonucunda şoförünün kontrolünden çıktı. O sırada 1774'üncü cadde üzerinde bulunan ATM'lere çarparak yavaşlayan dolmuş ardından cadde üzerinde bulunan binanın duvarını yıkarak, park halindeki 06 BR 7637 plakalı minibüse çarpıp durabildi. Kaza esnasında dolmuşta yolcu olmaması facianın önüne geçerken, kazada sürücü M.Ö. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen M.Ö. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Dolmuşun yokuş aşağı son sürat indiği anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına an be an yansıdı.Fevzi Takinbaş, "Arkadaş, yukarıdan aşağı inerken frenleri şişiyor. Duramayınca ATM'lere çarpıp bahçeye giriyor. Park halinde duran servis aracına çarparak durabiliyor. Şoför arkadaş hastaneye kaldırılmış. Sabah olduğu için dolmuşta da yolcu yokmuş. İlerleyen saatlerde olsaydı ATM'nin önünde bir kalabalık oluyor, daha büyük bir facia yaşanabilirdi" ifadelerine yer verdi.Sabah büyük bir gürültü ile uyandıklarını, dışarı baktıklarında kendi aracına bir dolmuşun çarptığını gördüğünü kaydeden bir vatandaş, "Sabahleyin gürültüyle uyandık. Dolmuş yokuştan inerken freni patlamış herhalde. ATM'lere çarptıktan sonra park halinde duran benim servis aracıma çarparak durmuş. Aşağıda da evler var. Eğer benim aracım olmasaydı aşağı uçup evden içeri de girebilirdi" diye konuştu.