Video Yaşam Ankara'da korkutan deprem! AFAD açıkladı | Video
Ankara'da korkutan deprem! AFAD açıkladı | Video

Ankara'da korkutan deprem! AFAD açıkladı | Video

07.07.2023 | 15:31

Deprem, 6 Temmuz saat 21.42'de Ankara Kalecik merkez üssünde meydana geldi. 3.6 büyüklüğündeki sarsıntı bölge halkını endişelendirdi. AFAD depremi yerin 7.42 km altında kaydetti.

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