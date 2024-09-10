Ankara'da motosiklet kazası kameraya yansıdı: 2 kişi uçarak yere savruldu | Video
Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobille bir motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki yolcunun uçarak yere savrulma anları kameraya yansıdı.
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