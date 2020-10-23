Ankara'da oksijen tüpleri füze gibi fırladı: 1 kişi yaralandı, 1 iş yeri hasar gördü | Video
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Ankara'da seyir halindeki kamyonetin kasasında devrilen iki oksijen tüpü, şiddetli basınçla füze gibi sağa sola fırladı. 1 kişinin yaralandığı, 1 iş yerinin hasar gördüğü olayda tüplerin fırlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.