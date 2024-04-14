Video Yaşam Ankara’da polisten kaçan taksi sürücüsü 2 duvar arasına sıkıştı | Video
Ankara’da polisten kaçan taksi sürücüsü 2 duvar arasına sıkıştı | Video

Ankara’da polisten kaçan taksi sürücüsü 2 duvar arasına sıkıştı | Video

14.04.2024 | 13:59

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde polisten kaçan taksi 2 duvar arasına sıkışırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Y.K. alkollü olduğu için 06 T 3940 plakalı ticari taksi ile polisten kaçmaya başladı. Uzun süre kovalama sonucunda izini kaybettirmek için Y.K. Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı'ndaki bir marketin otoparkına girdi. Polislerin takipte olduğunu görünce tekrar dışarı çıkmaya çalışan sürücünün aracı market duvarı ile yanındaki apartmanın bahçe duvarı arasında sıkıştı. Sürücü Y.K., polis ekipleri tarafından aracın yan camından dışarı çıkarılıp yakalandı. Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, alkollü olduğu belirlenen Y.K.'nin ehliyetine el koyulduğu öğrenildi. Araç ise bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.
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