Video Yaşam Ankara'da sokak ortasında öldüresiye darp kamerada | Video
Ankara'da sokak ortasında öldüresiye darp kamerada | Video

Ankara'da sokak ortasında öldüresiye darp kamerada | Video

21.06.2023 | 08:53

Ankara’da bir grup genç, ağaç kenarlarındaki çakılı olan sopaları yerinden söküp iki kişiyi öldüresiye darp etti.

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'nde akşam saatlerinde tiner çektikleri iddia edilen kalabalık bir grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle parkta bulunan 2 kişiyi ağaç kenarlarındaki çakılı olan sopaları yerinden söküp darp etti. Nedeni bilinmeyen kavgada saldırıya maruz kalan 2 kişi yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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