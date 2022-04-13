Ankara'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video

Ankara'nın Polatlı ilçesinde E-90 Polatlı-Eskişehir kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Ankara istikametinden, Eskişehir istikametine seyir halindeki tır, Eskişehir istikametinden Polatlı merkezine doğru dönen otomobil ile çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil savrularak refüjdeki sinyalizasyon lambasına çarparak durabildi. İhbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Kazada otomobilin içerisinde bulunan 4 kadından 1'i şoför koltuğunun arkasında sıkıştı. Sıkışan ve ağır yaralı kadın itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak kazanın olduğu yerin hemen yanında bulunan Can Hastanesi'ne kaldırılırken, 3 yaralı ise Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri TIR, şoförünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.