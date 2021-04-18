Ankara'nın renkli misafirlerinden mest eden görüntüler | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Kendilerine polis süsü verip arama yaptıkları turistleri soydular | Video 18.04.2021 | 10:33
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E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar | Video 18.04.2021 | 09:43
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Kahvedeki denetimde çarşafın altına gizlendi, polisleri de güldürdü | Video 18.04.2021 | 09:07
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Akdeniz havzası ülkeleri arasında en fazla Ankara’yı yaşam alanı olarak kullanan Flamingolar, göç mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden Başkent göletlerindeki yerlerini aldı.
Ankara'nın Gölbaşı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde bulunan göletleri göç durağı olarak kullanan Flamingolar, Ankara semalarında renkli görüntüler oluşturuyor. Gölbaşı ilçesindeki göletleri mesken tutan renkli kuşlar, fotoğrafçılara görsel malzeme sunuyor. Renkleri ve zarafetleri ile görenleri etkileyen Flamingolar, gökyüzünde gruplar halinde süzülerek görsel şölen sunuyor.