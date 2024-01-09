Anne ve çocuğunu yerde yuvarlayan minibüs şoförünün belgesi iptal edildi | Video
Esenyurt'ta yanlış binip ücret ödemeden inmek istediler diye anne ve çocuğunu minibüs içinde yerde yuvarlayan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi. Aracın ruhsatı da geçici olarak askıya alındı.
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