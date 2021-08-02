Antalya Manavgat'ta orman yangınından son dakika görüntüleri! Mahalleye ulaşan dev alevler kamerada...

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde Beydiğin Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, şiddetli rüzgarla birlikte etkisini sürdürüyor. Öğleden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle yangın mahalle merkezine doğru ilerlemeye başladı. Dağ yamacında devam eden yangın bir anda mahalle yakınına kadar ulaştı. Yangını gören mahalle sakinleri hemen duruma müdahale etmek istese de şiddetli rüzgar nedeniyle alevler bir anda etrafı sardı. Orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri arazözlerle beraber yangının olduğu noktaya doğru ilerlerken, yangın söndürme helikopterleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

Mahalle sakinleri evlerini boşaltırken, kimi ağaç kesme makinesini eline alarak kimi de ağaç dallarıyla yangının evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı. Mahalle sakinleri itfaiye ve orman ekiplerinin geldiği arazözlerin hortumlarını da tutarak yangını söndürmek için çaba harcarken, kepçeler de yangının ilerlemesini engellemek için setteler oluşturdu. Ellerine ağaç dalları alan mahalle sakinleri yoğun dumanın altında kalırken, bazı vatandaşlar da hortumlarla evlerinin önünü sulayarak yangının gelmesini engellemeye çalıştı. Alanda bulunan sağlık ekipleri göz damlaları dağıttı. Yangında alevler zaman zaman 20 metreden fazla yüksekliğe ulaştı.



EVLERİNİ BOŞALTMAK İSTEMEDİLER

Jandarma ekipleri yangının evlere doğru gelmesi üzerine mahalle sakinlerinin evlerini boşaltmasını istedi. Mahalle sakinlerinin çoğu evini boşaltırken, bazı vatandaşlar gitmemek için direndi. Alevleri gören vatandaşlar hızla mahalleden uzaklaştı. Yangının evlerine doğru geldiğini gören bazı mahalle sakinleri ise gözyaşlarını tutamadı. Yangın mahalle içerisine girmezken, yüksek noktada yer alan 3 ev kısmİ zarar gördü.



YANGINDAN BİR KİŞİ ETKİLENDİ

Yangını söndürmek için çaba gösteren giren bir mahalle sakini ise dumanlardan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından oksijen verilen mahalle sakini daha sonra ambulansa alınarak tedavi edildi.



İtfaiye ve orman ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.