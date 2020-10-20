Antalya Valisi Ersin Yazıcı dolu ve fırtınadan etkilenen bölgede incelemelerde bulundu | Video

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişinin ölümüne 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına sebep olan dolu ve fırtına sonrası hasar tespit çalışmaları başladı. Bugün ilçede dolu ve fırtınanın zarar verdiği bölgeleri inceleyen Antalya Valisi Ersin Yazıcı hasarın büyük olduğunu belirterek, “Dün 10-15 dakika süren dolu yağışı ve fırtına, hem Kumluca’da hem de Finike’de çok sayıda portakal bahçemize, seralarımıza zarar verdi” dedi.

Türkiye'nin örtü altı sebze üretim üssü Kumluca'da dün öğle saatlerindeki dolu yağışı ve fırtına bazı bölgelerde cam ve plastik saralara zarar verdi. Fırtınayla birlikte gelen ve kısa sürede tüm ilçeyi etkisi altına alan dolu yağışı sebebiyle bir caminin minaresi yıkılırken, seralar da zarar gördü. Bazı işyerlerinin de çatısı hasar aldı.



1 kişi hayatını kaybetti

Fırtına esnasında Kumluca-Finike karayolunda otobüs durağında bekleyen Gülseren çiçek(28) fırtına sebebiyle üzerine devrilen durağın altında kaldı. Ağır yaralanan Çiçek, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dün yapılan ilk belirlemelere göre, yaklaşık 2 bin dönüm sera, 500 dönüm de narenciye bahçesi zarar gördüğü belirtilmişti. Dolu ve fırtınada, 45 gün önce dikilen ürünler zarar gördü, seralar yerle bir oldu ve plastikler yıkıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, beraberindeki heyetle bugün afet bölgesinde incelemelerde bulundu.



"45 metrelik minarenin yıkıldığını gördük"

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yazıcı, "Ne yazık ki camimizin kubbesinde ciddi bir hasar ve 45 metrelik minarenin yıkıldığını gördük. Batıdan doğu istikametine doğru yıkılan minaremiz var. Etrafındaki çok sayıda cam seralarda ciddi bir hasar var. Dün 10-15 dakika süren dolu yağışı ve fırtına, hem Kumluca'da hem de Finike'de çok sayıda portakal bahçemize, seralarımıza zarar verdi. 10-15 dakikalık sürede çok sayıda çiftimiz ve üreticimiz mağdur oldu. Biz hasar tespitlerini yapıyoruz. Tespitleri bitirdikten sonra gerekli destekleri sunacağız. Bir daha olmamasını diliyoruz, ama tedbirleri olmamız gerektiğini de biliyoruz." dedi.



"Hasarımız büyük"

Portakallarda, Mayıs ayında aşırı sıcaklar nedeniyle verim düşüklüğünü olduğunu hatırlatan Vali Yazıcı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Tekrar portakal bahçeleri zarar gördü. Bir vatandaşım da 28 yaşındaki hanımefendi hortum esnasında otobüs durağının üzerine yıkılması sebebiyle vefat etti. Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Camimizin minare ve kubbesini de inşallah yakın zamanda onaracağız. İbadete açılır hale getirmeyi planlıyoruz. Yaralılarımız da hastaneden ayrıldılar Ağır vakamız yok ama hasarımız büyük. Hasar tespit çalışması henüz bitmedi. Tarım teşkilatımız dün ciddi manada çalıştı. Bugün de çalışıyorlar. TARSİM'den de gelen oldu. Bizim ekibimizde sahada. 1-2 gün içerisinde toparlamış oluruz"