Video Yaşam Antalya'da çalınan kamyonlar dolusu plaj kumu bulunup, geri döküldü | Video
Antalya'da çalınan kamyonlar dolusu plaj kumu bulunup, geri döküldü | Video

Antalya'da çalınan kamyonlar dolusu plaj kumu bulunup, geri döküldü | Video

25.11.2025 | 09:39

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlar tarafından inşaatta kullanmak için çalınan plaj kumları, düzenlenen operasyonla üç ayrı noktada bulundu. 50 kamyona yüklenen kumlar, çalındığı noktaya tekrar geri döküldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına operasyon düzenledi. Bölgede kum yüklediği belirlenen iş makinelerine ve kamyonlara el konuldu. Jandarma ekiplerini fark ederek 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi. Şüphelilerden Seydi İ. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhbarlar ve talan edilen sahillerin ardından kum hırsızlarına karşı mücadele başlatan Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, havadan dron, karadan resmi ve sivil devriyelerle kum hırsızlarının peşine düştü. Boğaz sahilinde yapılan dron çekimlerinde kum hırsızlarının sahili nasıl talan ettikleri, doğal dengeyi nasıl bozdukları, sahilin içler acısı hali en ince ayrıntısıyla gözler önüne serildi.

BÖLGEYE FOTOKAPAN KURULACAK
Manavgat İlçe Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, kum hırsızlığının yoğun olarak yapıldığı belirlenen Ulualan mevkii Boğaz sahilinde havadan dron ile denetimlerini sürdürürken, sahilden de sivil ve resmi ekipler devriye görevi yapıyor. Yetkililer, özellikle çamlık bölgede yerleştirilecek kapanlarla çamlığa giriş çıkışların gece-gündüz denetim altına alınacağını dile getirdiler.

50 KAMYON PLAJ KUMU YERİNE TEKRAR DÖKÜLDÜ
Araştırmalarını sürdüren Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, çalınan plaj kumlarının doğal alanına geri döndürülmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda sahilden alındığı tespit edilen kumların üç ayrı nokta olduğunu tespit eden ekipler, 50 kamyon kumu çalındığı Ulualan sahilindeki bölgeye geri döktü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış! Yolcularla birlikte acile böyle çekti | Video 06:09
Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış! Yolcularla birlikte acile böyle çekti | Video 25.11.2025 | 10:46
Beykoz’da feci kaza! Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 00:14
Beykoz'da feci kaza! Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 25.11.2025 | 10:30
Beykoz’da feci kaza kamerada: Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 00:14
Beykoz'da feci kaza kamerada: Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 25.11.2025 | 10:02
Antalya’da çalınan kamyonlar dolusu plaj kumu bulunup, geri döküldü | Video 09:22
Antalya'da çalınan kamyonlar dolusu plaj kumu bulunup, geri döküldü | Video 25.11.2025 | 09:39
Mersin’deki rüşvet operasyonunda 6’sı gümrük memuru 11 kişi tutuklandı | Video 02:03
Mersin'deki rüşvet operasyonunda 6'sı gümrük memuru 11 kişi tutuklandı | Video 25.11.2025 | 09:26
Adana’da kaza anı hem güvenlik kamerasına, hem de araç kamerasına yansıdı | Video 00:47
Adana'da kaza anı hem güvenlik kamerasına, hem de araç kamerasına yansıdı | Video 25.11.2025 | 09:25
İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi | Video 03:11
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi | Video 25.11.2025 | 08:56
Bursa’da şüpheli yangın kabusu büyüyor! Aynı apartmanda 6. yangın | Video 04:49
Bursa'da şüpheli yangın kabusu büyüyor! Aynı apartmanda 6. yangın | Video 25.11.2025 | 08:55
Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü | Video 03:09
Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü | Video 24.11.2025 | 16:03
Amcası tarafından boğazından ve kafasından bıçaklanan motokurye: Kendisi serbest, can güvenliğim yok | Video 02:26
Amcası tarafından boğazından ve kafasından bıçaklanan motokurye: "Kendisi serbest, can güvenliğim yok" | Video 24.11.2025 | 14:49
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun faili ile halay çektiği görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:14
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun faili ile halay çektiği görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.11.2025 | 13:12
Mersin’de korkunç cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar | Video 02:08
Mersin'de korkunç cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar | Video 24.11.2025 | 13:12
Minik Sırma büyüdü teğmen oldu: Bayburt jandarmadan duygulandıran ’Öğretmenler Günü’ mesajı | Video 01:03
Minik Sırma büyüdü teğmen oldu: Bayburt jandarmadan duygulandıran 'Öğretmenler Günü' mesajı | Video 24.11.2025 | 09:54
Tek şeritli yoldaki hızıyla ’Pes’ dedirten mikser sürücüsü kamerada | Video 01:20
Tek şeritli yoldaki hızıyla 'Pes' dedirten mikser sürücüsü kamerada | Video 24.11.2025 | 09:53
İstanbul’da musluklardan kirli su akmasına vatandaşlardan tepki | Video 00:21
İstanbul'da musluklardan kirli su akmasına vatandaşlardan tepki | Video 24.11.2025 | 08:59
Düğün salonundaki kavga kamerada | Video 00:19
Düğün salonundaki kavga kamerada | Video 24.11.2025 | 08:59
Ünlü oyuncuya benzerliğiyle gündem olmuştu! Kim Milyoner Olmak İster’de henüz ilk soruda... 07:43
Ünlü oyuncuya benzerliğiyle gündem olmuştu! Kim Milyoner Olmak İster’de henüz ilk soruda... 23.11.2025 | 23:53
Bakan Yerlikaya: Başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor | Video 00:45
Bakan Yerlikaya: "Başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor" | Video 23.11.2025 | 11:34
Arnavutköy’de lüks villada uyuşturucu operasyonu: 47 kilo uyuşturucu maddeye el konuldu | Video 01:09
Arnavutköy’de lüks villada uyuşturucu operasyonu: 47 kilo uyuşturucu maddeye el konuldu | Video 23.11.2025 | 13:17
Güngören’de tekstil fabrikası alev alev yandı | Video 03:57
Güngören’de tekstil fabrikası alev alev yandı | Video 23.11.2025 | 13:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY