Video Yaşam Antalya'da gitar çalarken falezlerden düşüp ölen üniversite öğrencisinin cenazesi morgdan alındı | Video
Antalya'da gitar çalarken falezlerden düşüp ölen üniversite öğrencisinin cenazesi morgdan alındı | Video

Antalya'da gitar çalarken falezlerden düşüp ölen üniversite öğrencisinin cenazesi morgdan alındı | Video

22.04.2022 | 15:01

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Antalya’da gitar çalarken düştüğü falezlerdeki kayalık alanda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Burhan Çağan Gökalp'in cenazesi morgdan alındı.

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Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı önündeki falezlerde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisi Burhan Çağan Gökalp, gece arkadaşlarıyla falezler üzerinde gitar çalmaya başladı. Bir süre sonra ayağa kalkan Gökalp, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yüksekliğinde falezler üzerinden kayalık alana düştü. Gökalp'in arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökalp'in bulunduğu noktaya ulaşan sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Gökalp'in cenazesini sedye ile cenaze aracına ulaştırdı. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından genin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgun kaldırıldı. Acı haberin ardından Gökalp'in ailesi ve çok sayıda arkadaşı morga geldi. Burhan Çağan Gökalp'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Arkadaşları Gökalp'in cenazesinin alınışı sırasında büyük üzüntü yaşadı. Gökalp'in cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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