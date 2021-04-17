Video Yaşam Antalya'da kayıp hemşirenin cesedi 17 gün sonra ağaca asılı bulundu, ağabey sinir krizleri geçirdi

Antalya'da kayıp hemşirenin cesedi 17 gün sonra ağaca asılı bulundu, ağabey sinir krizleri geçirdi

Antalya'da kayıp hemşirenin cesedi 17 gün sonra ağaca asılı bulundu, ağabey sinir krizleri geçirdi
17.04.2021 | 16:25

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Antalya’da tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 17 gündür haber alınamayan erkek hemşirenin cesedi son görüldüğü bölgenin yakınındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu. Kardeşinin günler sonra cesedini bulan ağabey ise sinir krizi geçirdi.

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Kentteki i sağlık kuruluşunda hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sona veda mesajı atıp ortadan kayboldu. Tüm aramalarına rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi.
17 gündür evine dönmeyen Ahmet Uğur'un bulunması için uçurum bölgesinde arama çalışması, UMKE, AFAD, AKUT, SKUT ve İHH görevlilerinin yanı sıra çok sayıda ekip bugünde aramalarına devam etti. Kanyonun iç kesimlerinde aramalarına devam eden yakınları Ahmet Uğur'un cesedini yoldan yaklaşık 40 metre içeride ağaca asılı halde buldu. Yakınlarının polise haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşini günlerce arayan acı haber karşısında sinir krizi geçirdi. Kerim Uğur, sağlık ekipleri ve yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.


Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Uğur'un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hemşirenin kendini iple asarak yaşamına son erdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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