Video Yaşam Antalya'da kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı!

Antalya'da kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı!

Antalya'da kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı!
19.04.2021 | 09:01

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Antalya’da iki grubun sokak ortasındaki taşlı kavgasında 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan toplam 24 bin TL para cezası uygulandı.

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Polisi alarma geçiren kavga, Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi Ulusoy Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında M. Y. ve oğlu A. Y. ile E. A., M. A. ve Ş. A. kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerine polis ekipleri geldi ve iki tarafta birbirinden şikayetçi olmayıp olay yerinden ayrıldı. 1 saat sonra ise iki grup tekrar aynı cadde üzerinde bu sefer kavgaya tutuştu.


Taşlar havada uçuştu
Taşların havada uçuştuğu kavgada, M. Y. ile oğlu A. Y., karşı taraftan da iki kardeş vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Babası ile ağabeyinin yaralandığını gören İ. Y. de, evinden dışarı çıkarak olaya müdahil oldu. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafları ayırırken, yol iki taraflı trafiğe kapatıldı. Kavganın gerçekleştiği yerde taşların yanı sıra yere dökülen leblebilerin de olduğu gözlendi.


6 kişiye 24 bin TL ceza
Polis, yaralılar için olay yerine sağlık ekiplerini istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılardan baba ve oğul ile diğer grup arasında sözlü atışmalar sürerken, polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tüm bu olan biteni ise çevredekiler evlerinin balkon ve pencerelerinden izledi.


Polis, kavgaya müdahil olan yaralılarla beraber 6 kişiye, sokağa çıkma ihlali ve maske takmamaktan dolayı toplam 24 bin TL cezai işlem uyguladı.

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