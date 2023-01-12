Video Yaşam Antalya'da korkutan manzara: Metrekareye 145 kilo yağmur düştü! İşte Konyaaltı Sahili'nin son hali.. | Video
Antalya'da korkutan manzara: Metrekareye 145 kilo yağmur düştü! İşte Konyaaltı Sahili'nin son hali.. | Video

Antalya'da korkutan manzara: Metrekareye 145 kilo yağmur düştü! İşte Konyaaltı Sahili'nin son hali.. | Video

12.01.2023 | 12:45

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Antalya'yı fırtına vurdu, dalgaların boyu 5 metreye ulaştı. Metrekareye 145 kilo yağmur düştü. İşte Konyaaltı Sahili'nin son hali...

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