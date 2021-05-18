Video Yaşam Antalya'da ters dönen aracın içinde sıkıştı, cep telefonunu elinden bırakmadı

Antalya'da ters dönen aracın içinde sıkıştı, cep telefonunu elinden bırakmadı

Antalya'da ters dönen aracın içinde sıkıştı, cep telefonunu elinden bırakmadı
18.05.2021 | 10:03

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Antalya’da hafif ticari aracın arkadan çarptığı otomobil refüje çarparak ters döndü. Kaza sonrası aracın içerisinde yüz üstü yatan yaralı sürücü, kurtarılmayı beklediği sırada ve sedyeyle hastaneye götürülürken telefonla arayan yakınlarını sürekli bilgilendirdi. Kazaya karışan diğer sürücü ve yanındaki eşi de yaralının bir an olsun yanından ayrılmadı.

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Kaza, dün 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte hastaneden dönen 07 ABC 678 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mükremin T., Mustafa Şahin'in (57) kullandığı 07 SV 027 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüje çarptı, ardından ters dönüp refüje devrildi. Kaza sonrası araçta yüzüstü yatan Mustafa Şahin'e çevredekiler yardımcı olmak istedi. Kol ve bacaklarında acı çektiğini söylemesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Acısını bıraktı, yakınlarını merakta bırakmadı
Bu sırada araç içerisinde acı çektiği gözlenen Mustafa Şahin, kendisini telefonla arayan yakınlarının merakta bırakmadı. Elinde sürekli cep telefonunu tutan Şahin, sağlık ekipleri gelinceye kadar arayanların telefonunu tek tek cevapladı. Yoğun trafiğe karşın kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk etapta kırık şüphesiyle yaralının hareket etmemesi yönünde uyarıda bulundu. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından aracın bagaj kısmından çıkartılan Şahin, sedye üzerinde de yakınlarını telefonla konuşmaya devam etti.


Diğer sürücü ile eşi, yaralının bir an olsun yanından ayrılmadı
Kazaya karışan diğer sürücü Mükremin T. ile eşi, yaralının bir an olsun yanından ayrılmadı. Sedyeyle ambulansa kadar eşlik eden Mükremin T., ardından olay yerine gelip Mustafa Şahin' hurdaya dönen aracından çevreye yayılan otomobilin parçalarını toplayıp, güvenli bölgeye koydu.


"Araç olduğu yerde dönmeye başladı"
Kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatan Mükremin T., "Trafik yoğundu. Önümdeki araç durdu, ben de vurmamak için sağa doğru yönelirken köşeden vurdum. Çok da hızlı değildim, öyle olsa benim arabanın ön tarafı parçalanırdı. Olduğu yerde araç dönmeye başladı, refüje çarpıp takla attı. Yaralı şuanda iyi gibi, hastaneye götürdüler" dedi.


Yaralı Mustafa Şahin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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