Video Yaşam Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı | Video
Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı | Video

Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı | Video

12.12.2021 | 09:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı | Video 03:01
Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı | Video 12.12.2021 | 09:27
Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı | Video 01:03
Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı | Video 12.12.2021 | 09:32
Bursa’da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda | Video 00:50
Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda | Video 12.12.2021 | 09:29
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; o anlar kamerada | Video 07:15
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; o anlar kamerada | Video 12.12.2021 | 08:55
İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü | Video 05:10
İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü | Video 12.12.2021 | 08:56
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa taksi böyle çarptı | Video 00:28
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa taksi böyle çarptı | Video 12.12.2021 | 09:04
Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet böyle çarptı | Video 00:48
Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet böyle çarptı | Video 12.12.2021 | 09:01
Yavru köpekleri çuval içinde çöp kenarına atan vicdansızın kimliği tespit edildi | Video 04:49
Yavru köpekleri çuval içinde çöp kenarına atan vicdansızın kimliği tespit edildi | Video 12.12.2021 | 08:39
Esenyurt’ta plastik fabrikasındaki yangın söndürüldü | Video 01:33
Esenyurt’ta plastik fabrikasındaki yangın söndürüldü | Video 12.12.2021 | 08:39
JASAT’tan 3 ilde eş zamanlı operasyon! 12 gözaltı | Video 00:53
JASAT'tan 3 ilde eş zamanlı operasyon! 12 gözaltı | Video 12.12.2021 | 08:47
Ümraniye’de iş yeri alev alev yandı | Video 02:54
Ümraniye'de iş yeri alev alev yandı | Video 12.12.2021 | 08:39
Çorum’da iki grup arasında silahlı kavga kamerada | Video 02:01
Çorum’da iki grup arasında silahlı kavga kamerada | Video 12.12.2021 | 08:39
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere böyle çarptı | Video 01:10
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere böyle çarptı | Video 12.12.2021 | 08:39
Latmos’ta antik çağdan kalma mermer ocakları ortaya çıktı | Video 02:15
Latmos’ta antik çağdan kalma mermer ocakları ortaya çıktı | Video 12.12.2021 | 01:43
Blue Origin’den uzaya üçüncü turistik uçuş | Video 07:30
Blue Origin’den uzaya üçüncü turistik uçuş | Video 11.12.2021 | 19:25
Aküyü çalıp kaçtı! Otobüsün kamerası yakalattı 00:19
Aküyü çalıp kaçtı! Otobüsün kamerası yakalattı 11.12.2021 | 17:38
SON DAKİKA: Kayseri’de vahşet! Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü... Dehşet evi kamerada 01:27
SON DAKİKA: Kayseri'de vahşet! Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü... Dehşet evi kamerada 11.12.2021 | 15:28
Düzce’de oğlunu ziyarete gelen annenin 6’ncı kattan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı 01:46
Düzce'de oğlunu ziyarete gelen annenin 6'ncı kattan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı 11.12.2021 | 15:21
Kayseri’de kaçak göçmen operasyonu: Bir minibüsten 31 kişi çıktı 03:04
Kayseri'de kaçak göçmen operasyonu: Bir minibüsten 31 kişi çıktı 11.12.2021 | 13:05
Otogarda yakalandılar! Hepsi sahte... 00:51
Otogarda yakalandılar! Hepsi sahte... 11.12.2021 | 13:04

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sabaha karşı 4 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol alınırken, apartmanda mahsur kalan 2’si bebek toplam 14 kişi ise merdivenli araçla kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 06.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Hatipköy Mahallesi Goncalar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.'nin kızıyla yaşadığı evin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden Murat S., camdan dışarıya çıktı. Diğer apartman sakinleri ise merdiven boşluklarının dumanla dolması sebebiyle dışarıya çıkamadı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınırken, apartmanda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ise çalışma başlatıldı. Üst katlarda mahsur kalan 2'si bebek toplam 14 kişi, merdivenli araçla güvenle aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen 2'si bebek 4 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, M.S.'nin evde kızının da olduğunu iddia etmesi üzerine ekipler evin içinde 16 yaşındaki genç kızı aradı. Evde kimsenin olmaması üzerine M.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA