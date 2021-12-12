Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:01
01:03
Balıkçı barınağına çekilen yat alev alev yandı | Video 12.12.2021 | 09:32
00:50
Bursa'da 3 hırsızın kepengi kırarak dükkana girme anları kameralarda | Video 12.12.2021 | 09:29
07:15
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; o anlar kamerada | Video 12.12.2021 | 08:55
05:10
İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü | Video 12.12.2021 | 08:56
00:28
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa taksi böyle çarptı | Video 12.12.2021 | 09:04
00:48
04:49
01:33
Esenyurt’ta plastik fabrikasındaki yangın söndürüldü | Video 12.12.2021 | 08:39
00:53
JASAT'tan 3 ilde eş zamanlı operasyon! 12 gözaltı | Video 12.12.2021 | 08:47
02:54
Ümraniye'de iş yeri alev alev yandı | Video 12.12.2021 | 08:39
02:01
Çorum’da iki grup arasında silahlı kavga kamerada | Video 12.12.2021 | 08:39
01:10
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere böyle çarptı | Video 12.12.2021 | 08:39
02:15
Latmos’ta antik çağdan kalma mermer ocakları ortaya çıktı | Video 12.12.2021 | 01:43
07:30
Blue Origin’den uzaya üçüncü turistik uçuş | Video 11.12.2021 | 19:25
00:19
Aküyü çalıp kaçtı! Otobüsün kamerası yakalattı 11.12.2021 | 17:38
01:27
01:46
03:04
Kayseri'de kaçak göçmen operasyonu: Bir minibüsten 31 kişi çıktı 11.12.2021 | 13:05
00:51
Otogarda yakalandılar! Hepsi sahte... 11.12.2021 | 13:04
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sabaha karşı 4 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol alınırken, apartmanda mahsur kalan 2’si bebek toplam 14 kişi ise merdivenli araçla kurtarıldı.
Olay, saat 06.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Hatipköy Mahallesi Goncalar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.'nin kızıyla yaşadığı evin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden Murat S., camdan dışarıya çıktı. Diğer apartman sakinleri ise merdiven boşluklarının dumanla dolması sebebiyle dışarıya çıkamadı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınırken, apartmanda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ise çalışma başlatıldı. Üst katlarda mahsur kalan 2'si bebek toplam 14 kişi, merdivenli araçla güvenle aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen 2'si bebek 4 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, M.S.'nin evde kızının da olduğunu iddia etmesi üzerine ekipler evin içinde 16 yaşındaki genç kızı aradı. Evde kimsenin olmaması üzerine M.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.