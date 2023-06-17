Video Yaşam Apartmanda tarım ilacı zehirlenmesi şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video
Apartmanda tarım ilacı zehirlenmesi şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

Apartmanda tarım ilacı zehirlenmesi şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video

17.06.2023 | 15:31

Ankara’da ilaçlanan apartmanda meydana gelen 2 kişinin ölümüne sebep olan zehirlenme olayıyla ilgili binayı ilaçladığı tespit edilen İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. adliyeye sevk edildi.

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Keçiören'de meydana gelen olayda tarım ilacıyla ilaçlanan bir apartmanda zehirlenen anne Türkan Sabancılar ve kızı Elif Sude Sabancılar hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde binayı ilaçlayan İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. gözaltına alındı. İfadeye çağırılan ve ilaçların satın alındığı dükkanın işletmecisi olan iki kişi ile yabancı uyruklu bir kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan İ.Ç. ile B.A. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

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