Aracında silahla vurulmuştu: Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı | Video
Kastamonu’da iki gün önce akşam saatlerinde aracında silahla vurulmuş halde bulunan cinayetin olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme neticesinde olaya karıştığı tespit edilen A.S., Ö.Ü., B.Ç. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve Ö.Ü., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler B.Ç. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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