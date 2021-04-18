Video Yaşam Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü | Video

Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü | Video

Araçtan çıkan kumandaya basan polis çıkan seslerle şaşkına döndü | Video
18.04.2021 | 11:33

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Bursa'da polis ekipleri trafik kurallarına uymayan sürücülere göz açtırmıyor. Denetime takılan bir araç sürücüsünün otomobilinden çıkan sesler, duyan herkesi hayretler içinde bıraktı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Sivil trafik ekipleri denetimlerini hız vermeden devam ediyor. Denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden aracı Osmangazi ilçesi Pınarbaşı mahallesinde durduran ekipler araçtan çıkan bir birinden farklı gürültülü sesleri sorduğunda araç sürücüsü egzozdan geldiğini söyledi.

Normal limitin üstünde çıkan sesler üzerine araştırma yapan ekipler bu seslerin araçta bulunan bir kumanda yardımıyla 8 farklı tonda çıktığını belirledi. Kumandaya basan ekipler kumandaya her bastığında farklı bir abartı sesiyle karşılaştı. Abartıdan dolayı ceza yazılacağını anlayan sürücü aracını yeni aldığını ve bu düzeneğin önceki sahibi tarafından kurulduğunu söyledi. Trafik ekipleri sürücü K.A'ya Karayolları Trafik Kanununu 32/1 ve 32/3 maddeleri uyarınca bin 483 lira para cezası uygulandı.

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