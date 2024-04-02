Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat polisi kurtardı | Video
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan aranan şahıs, polise teslim olmamak için eşi, çocuğu ve kayınvalidesini evde rehin aldı. Eve operasyon düzenleyen özel harekat polisi, aileyi yara almadan kurtarırken şahsı ise gözaltına aldı.
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