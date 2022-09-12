Video Yaşam Arnavutköy'de çocukların kavgasına karışan aileler yumruklarla birbirine saldırdı | Video
Arnavutköy'de çocukların kavgasına karışan aileler yumruklarla birbirine saldırdı | Video

Arnavutköy'de çocukların kavgasına karışan aileler yumruklarla birbirine saldırdı | Video

12.09.2022 | 11:24

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Arnavutköy'de parkta oynayan çocukların yaptığı kavgaya müdahale eden aileler, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Çocukların gözü önünde yaşanan kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Şehir Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, parkta oynayan çocukların kavgasına büyükler de karıştı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi, birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Parkta oyun oynayan çocuklara aldırış etmeyen ailelerin bu kavgası, uzun bir süre devam etti. Kavga sırasında bazı kişilerin kavgayı izledikleri görülürken, bazı vatandaşlar da araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Ailelerin kavgası güçlükle sonlandırıldı. Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Kavga sırasında tekme ve yumrukların kullanıldığı, kadınların panik halinde bağırdıkları görüldü.

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