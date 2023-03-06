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Arnavutköy'de iş yerinden bilgisayar ve cep telefonu çalan şüpheli yakalandı | Video

Arnavutköy'de iş yerinden bilgisayar ve cep telefonu çalan şüpheli yakalandı | Video

06.03.2023 | 14:30

ARNAVUTKÖY'de bir iş yerine giren şüpheliler, kamera kayıt cihazı ile  cep telefonu ve 2 adet dizüstü bilgisayar çaldı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 3 Mart Cuma günü Arnavutköy Hadımköy mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy'de bir işyerini gözüne kestiren Y.Ç. ile kimliği belirlenemeyen şüpheli, ellerindeki alet ile iş yeri kapısını açarak içeri girdi. Daha sonra, işyerinde ki kamera kayıt cihazı, cep telefonu ve 2 adet dizüstü bilgisayarı alarak uzaklaştı. Sabah işyerine gelen, iş yeri sahibi piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira değerinde olan cihazlarının çalındığını fark edince polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerden Y.Ç.'nin kimliğini tespit etti. Polis, bugün yaptığı çalışma ile şüpheli Y.Ç.'yi Hadımköy'deki evinde yakaladı. Şüpheli Y.Ç. "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 şüphelinin ofis içindeki ekipmanları çaldığı anlar görülüyor.

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