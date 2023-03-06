Arnavutköy'de iş yerinden bilgisayar ve cep telefonu çalan şüpheli yakalandı | Video
ARNAVUTKÖY'de bir iş yerine giren şüpheliler, kamera kayıt cihazı ile cep telefonu ve 2 adet dizüstü bilgisayar çaldı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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