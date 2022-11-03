Arnavutköy'de kapkaççının peşinden koşarken kolunu kırdı | Video

ARNAVUTKÖY'de akşam saatlerinde arkadaşıyla yürüyüş yapan 17 yaşındaki E.Y.'nin elindeki cep telefonu çalındı. Telefonunu çalan kişinin peşinden koşan E.Y. düşerek kolunu kırdı.

Arnavutköy'de 30 Eylül Cumartesi akşam saatlerinde arkadaşıyla yürüyüş yapan 17 yaşındaki E.Y. adlı genç kızın cep telefonu arkalarından yaklaşan bir kişi tarafından çalındı. E.Y. elindeki telefonu alarak kaçan kişinin peşinden koşarken düşerek kolunu kırdı. Önce hastaneye giden E.Y., ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olay yeri ve çevresinde yaptığı kamera incelemeleri sonucunda kapkaççıyı tespit etti. Çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelinin 30 Ekim Perşembe akşamı yine bir kadının telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin E.Y.'yi ve başka bir kadını takip ederek telefonunu çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.E.Y., Caddede yürürken tanımadığım biri geldi, telefonumu aldı. Kaçmaya çalışırken, ben telefonumu geri almak istedim ve düştüm. Ambulans ile hastaneye kaldırıldım. Kolumun kırık olduğunu söylediler. Polisler gelip ifademi aldı. Telefonumu ve şüpheliyi bulmuşlar. Onlara çok teşekkür ederim. Ben ve arkadaşım o anlarda çok korktuk. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir olay geldi dedi.Görüntü dökümü