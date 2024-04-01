Arnavutköy’de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Arnavutköy’de muhtarlık seçimi nedeniyle tartışan 2 muhtar adayından biri diğerini bıçaklamış ardından olayların büyümesi sonucu çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de ağır yaralanmıştı. Çatışma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Silah seslerinin dakikalarda susmadığı mahallede vatandaşlar da korku dolu anlar yaşamış, çıkan çatışmada Mahmut Dizman (32) ve olay sırasında yoldan geçtiği öne sürülen Mustafa Arslan (32) silahla vurulmuştu. O dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
ÇATIŞMA ANLARININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik kamerasında silahlı çatışma devam ettiği esnada isabet eden mermilerle bir kişinin yere yığıldığı görüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Arslan yaşamını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler sürerken, şüpheli Yakup Güleryüz, Şakir Güleryüz ve Sabri Güleryüz gözaltına alındı.
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