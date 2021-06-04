Video Yaşam Arnavutköy'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, mahalle muhtarı isyan etti | Video

Arnavutköy'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, mahalle muhtarı isyan etti | Video

Arnavutköy'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, mahalle muhtarı isyan etti | Video
04.06.2021 | 10:19

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Arnavutköy’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan bir kişi ile birlikte sokaktan geçen bir vatandaş kurşunların hedefi oldu. Yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga sonrası mahalle muhtarı yaşananlara isyan etti.

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Olay, dün saat 20.30'da Arnavutköy Bolluca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre husumetli iki grup, dün akşam saatlerinde yine karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada taraflardan Savaş Ç. isimli bir şahıs ve sokaktan geçen bir vatandaş yaralandı. Yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çatışmanın yaşandığı sokağı trafiğe kapatarak inceleme yaptı, çatışmaya taraf grupların yakalanması için çalışma başlatıldı.

"BURADA ÇOCUK PARKI VAR, YA ÇOCUKLAR YARALANSAYDI?"
Yaşananlar ile ilgili isyan eden Mavigöl Mahalle Muhtarı Seyfi Saraç, "Şuanda Bolluca'da anlamış değilim ama iyi bir rant dönüyor. Bu rant bir türlü önlenemedi geçtiğimiz hafta yine çatışmalar yaşandı mahallemizde. Çatışma sonrasında duyduğuma göre elini kolunu sallayarak geziyor bu taraflar neden önlenemediğini bir türlü anlamış değilim. Burası bir çocuk parkı ve parkta oynayan bir sürü çocuk var bunlardan bir tanesi de yaralanabilirdi. Çatışmanın sebebi grupların arasında bulunan husumetler ancak ne olduğunu anlayamadık. Bunlar araçlarında pompalı silahlar ile gezebiliyorlar. Ben bile ruhsatlı silahımla gezerken kontrollere denk geliyorum bunlar nasıl geliyor anlamıyorum. Biz hangi zamanda yaşıyoruz inanın bilmiyorum bugün burada 2 kişi yaralandı. Lütfen yardım istiyoruz can güvenliğimiz yok artık" ifadelerini kullandı.

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