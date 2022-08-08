Arnavutköy'de uyarılara uymayarak denize giren gençlerle cankurtaranlar arasında kavga çıktı | Video

Arnavutköy’de dün yasak olmasına rağmen denize girmekte ısrarcı olan gençler ile kendilerini uyaran cankurtaranlar arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından dün olumsuz hava koşulları nedeniyle Arnavutköy Karaburun Sahili'nde denize girmek yasaklandı. Yasak olmasına rağmen sahile gelen bir grup genç ise denize girmek istedi. Gençler ile kendilerini uyaran cankurtaranlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taraflar birbirine tekme, tokat ve yumruklar ile saldırdı. Yaşanan kavga anı sahilde bulunan diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Bölgede bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen denize girmeye devam ettiği de görüldü. Denize girenleri çıkarmaya çalışan cankurtaran ekipleri, duruma isyan etti.