Arnavutköy'de uyarılara uymayarak denize giren gençlerle cankurtaranlar arasında kavga çıktı | Video
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Arnavutköy’de dün yasak olmasına rağmen denize girmekte ısrarcı olan gençler ile kendilerini uyaran cankurtaranlar arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bölgede bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen denize girmeye devam ettiği de görüldü. Denize girenleri çıkarmaya çalışan cankurtaran ekipleri, duruma isyan etti.