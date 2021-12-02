Video Yaşam Arnavutköy'deki feci trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Video
Arnavutköy'deki feci trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Video

Arnavutköy'deki feci trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Video

02.12.2021 | 16:45

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ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce hafriyat kamyonuna, ardından da duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün 15:00'da Arnavutköy Sevban Mehmet Caddesi'nde meydana geldi.

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Hakan Hidayet Biçer'in yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde ilerleyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Hafriyat kamyonuna çarpan otomobil daha sonra ise karşı şeride fırladı ve Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin koruma bariyerlerini aşarak duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen Yasin J. ile otomobil sürücüsü Biçer yaralandı. Yaralı 2 kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu.

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